Москва1 июнВести.Армения продолжит работу в рамках Евразийского экономического союза, пока это возможно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии высказались за проведение в Армении референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС.
Пашинян считает нелогичным проведение референдума, пока Ереван официально не обратился к ЕС по поводу членства или не приблизился к получению статуса кандидата.
В Евразийском экономическом союзе мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежнымсказал Пашинян в видеообращении, которое опубликовало агентство "Арменпресс"
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва просит Ереван как можно скорее провести референдум на тему вступления в Евросоюз или продолжения участия в ЕАЭС.
По словам российского лидера, Армения может потерять порядка 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии ЕАЭС при выходе Еревана из объединения.