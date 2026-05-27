Пашинян заявил, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС Пашинян: Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Москва27 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее заявление он сделал на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании, кадры транслировались по армянскому телевидению.

Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов отметил Пашинян

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, однако разъяснения по этому поводу нужны.

В свою очередь Пашинян сообщал, что вопрос о членстве страны в Евросоюзе или Евразийском союзе будет решать армянский народ. При этом он говорил, что осознает несовместимость членства в ЕС и ЕАЭС.