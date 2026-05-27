Москва27 маяВести.Никто не может упрашивать Армению остаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако разъяснения по этому поводу нужны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснениясказал Песков
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Армения не сможет быть одновременно и в Евразийском экономическом союзе, и в Европейском Союзе (ЕС).