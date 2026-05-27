Песков: действия Армении не должны мешать интеграции других стран в ЕАЭС

Москва27 мая Вести.Действия Армении не должны мешать интеграции других стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции. Потому что для нас важнее эта интеграция. Это абсолютный приоритет отметил он

Ранее Песков заявил, что забота о ЕАЭС остается для России безусловным приоритетом. Комментируя планы Армении по возможному вступлению в Европейский союз, представитель Кремля отметил преимущества, которые Ереван получает от участия в ЕАЭС. По его словам, речь идет о стабильном экономическом росте и увеличении ВВП страны на несколько процентных пунктов ежегодно.