Ушаков назвал преимущества, которые Армения получила от ЕАЭС

Москва26 мая Вести.Армении удалось вдвое увеличить ВВП благодаря членству в ЕАЭС. Об этом в беседе с журналистами рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Интеграция евразийская принесла Армении очень много преимуществ. В 2014 году, когда Армения не являлась членом ЕврАзЭС, ВВП страны на душу населения с этого периода, с 2014 года, практически удвоился: с 11,6 миллиарда долларов до 20,2 миллиарда долларов объяснил Ушаков

Кроме того, по его словам, реальные зарплаты жителей республики стали больше на 50%.

Ранее Ушаков заявил, что Армения не сможет быть одновременно и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Европейском Союзе (ЕС).