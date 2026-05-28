Москва28 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал экономические успехи Республики Армения. В интервью ИС "Вести" он подчеркнул, что текущие экономические показатели страны напрямую зависят от ее участия в евразийских интеграционных процессах.

Дело в том, что армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС, это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов заявил Песков

Он добавил, что "вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС". Кроме того, Песков также напомнил, что благосостояние республики поддерживается прямым экономическим участием Москвы, благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары, а также "потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров".