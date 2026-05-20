Москва20 мая Вести.Именно развитие экономических связей Армении с Россией позволило республике повысить свой ВВП. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время заседания рабочей группы.

Также он озвучил, что в 2025 году объем денежных переводов из России в Армению достиг почти 3,9 миллиарда долларов (278 млрд рублей). Эта сумма равняется 13% от ВВП Армении.

Вряд ли можно оспорить тот факт, что основным двигателем роста армянской экономики является сотрудничество с Россией​​​. Развитие экономических связей с нами позволило ВВП Армении вырасти почти на 40% только 2022 по 2025 годы подчеркнул Шойгу

Ранее сообщалось, что Ереван рискует потерять все привилегии, которые дает стране членство в Евразийском экономическом союзе. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Запад пытается перетянуть к себе Армению по аналогии с рядом других стран СНГ.