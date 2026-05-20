На Россию приходится до 98% экспорта сельхозпродукции Армении, указал Шойгу Шойгу: до 98% экспорта сельхозпродукции Армении приходится на Россию

Москва20 мая Вести.Именно на российский рынок отправляется до 98% от всего экспорта сельскохозяйственной продукции Армении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы.

Он подчеркнул, что Россию и Армению связывают тесные экономические отношения. 78% экспорта алкогольной продукции республика направляет в РФ, при этом она получает ряд российских товаров по льготным ценам.

Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. Наша страна занимает первое место по экспорту и также по импорту. По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин пояснил Шойгу

Перечисляя высокие показатели Армении в сфере торговых взаимоотношений с РФ, секретарь Совбеза усомнился, будет ли Ереван таким же востребованным партнером для Европы.

Мне лично интересно - как, в каких объемах и на каких условиях в Евросоюз будут поставляться армянские абрикосы, форель и минеральная вода? заявил Шойгу

Ранее секретарь Совбеза РФ указал, что развитие экономических связей с Москвой позволило Еревану повысить экономические показатели. С 2022 по 2025 годы ВВП Армении вырос почти на 40%.