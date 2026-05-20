Шойгу: РФ понимает стремление Армении к выгоде, но оно должно быть двусторонним

Москва20 мая Вести.Москва хорошо понимает желание Еревана извлекать экономическую выгоду из отношений с РФ, но партнерство должно быть двусторонним. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он предложил обсудить дальнейшее выстраивание взаимодействия с Арменией в политической и экономической сферах, а также в области безопасности.

Мы хорошо понимаем желание руководства Армении и далее извлекать экономическую выгоду из отношений с нашей страной… Но сотрудничество и стратегическое партнерство – это улица с двусторонним движением сказал он на заседании рабочей группы Совбеза РФ

Шойгу отметил, что в 2025-2026 годах стратегическим партнером Армении стал ряд недружественных России стран. Ереван углубляет взаимодействие с ними в сфере безопасности и проводит совместные военные учения. При этом секретарь Совбеза России констатировал, что основной двигатель роста армянской экономики – сотрудничество с Россией, которое позволило ВВП республики вырасти почти на 40% всего за три года.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что республика никогда не будет конфликтовать с Россией.