Москва7 мая Вести.Власти Армении в рамках своей политики пытаются усидеть на двух стульях. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга с журналистами.

Он подчеркнул, что Еревану выгодно двухстороннее сотрудничество с Москвой, а экономическое развитие Армении было благоприятным во многом благодаря членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе пребывать, я не знаю заявил Ушаков

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос о том, собирается ли Ереван выходить из ЕАЭС в случае его переизбрания. Он лишь отметил, что видит потенциал в отношениях с Евросоюзом.