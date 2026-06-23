Ушаков заявил о попытках удара по интеграционным объединениям с Россией

Ушаков связал ситуацию с Арменией с давлением на интеграционные объединения с РФ Ушаков заявил о попытках удара по интеграционным объединениям с Россией

Москва23 июн Вести.Россия фиксирует попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых она участвует, на фоне ситуации вокруг Армении. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выступая на форуме "Примаковские чтения", Ушаков отметил, что Москва видит действия сторонников так называемого "порядка, основанного на правилах", направленные на ослабление интеграционных структур с участием России.

Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна сказал Ушаков

По его словам, одновременно продвигаются представления о возможности пересмотра исторических и географических связей между народами, которые на протяжении веков жили рядом и поддерживали друг друга.

Ушаков подчеркнул, что подобные подходы не учитывают сложившиеся исторические реалии и многолетние отношения между государствами и народами региона.