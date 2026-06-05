Ушаков: США и Орбану помогали в переизбрании

"США и Орбану помогали": Ушаков высказался о поддержке Пашиняна Штатами Ушаков: США и Орбану помогали в переизбрании

Москва5 июн Вести.Многие государства поддерживают тех или иных политиков в третьих странах на выборах, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков комментировал поддержку Вашингтоном премьера Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Отвечая на реплику, что подобное вмешательство - фирменная черта Вашингтона, помощник президента РФ подчеркнул, что это не так, поскольку подобная практика распространена в мире.

Помните, американцы так же открыто помогали и венгерскому бывшему лидеру тоже сказал Ушаков, имея в виду экс-премьера Венгрии Виктора Орбана

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что политические силы, стоящие за Пашиняном, ориентируются на западные стандарты. Он отметил, что в этом нет ничего дурного, поскольку это суверенное право любой страны.