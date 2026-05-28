Москва28 маяВести.Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих в начале лета парламентских выборах в республике.
Соответствующий пост глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.
Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа … Я безоговорочно поддерживаю кандидатуру Никола на переизбрание 7 июня 2026 года. С его помощью мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невероятную высотунаписал Трамп
26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в интервью ИС "Вести" рассказал, почему партнерство Вашингтона и Еревана напоминает ему положение ковбоя и лошади.