Москва28 мая Вести.Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих в начале лета парламентских выборах в республике.

Соответствующий пост глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.

Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа … Я безоговорочно поддерживаю кандидатуру Никола на переизбрание 7 июня 2026 года. С его помощью мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невероятную высоту