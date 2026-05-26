Эксперт Дудчак сравнил партнерство США и Армении с положением ковбоя и лошади Эксперт допустил, что Армению может ждать судьба Украины

Москва26 мая Вести.Стратегическое партнерство США и Армении не даст Еревану практически ничего, тогда как США могут укрепить свои позиции в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак, по мнению которого глава правительства Армении Никол Пашинян ведет свою страну по пути Украины.

26 мая посетивший Ереван с кратким визитом госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и ряд других документов. Дудчак охарактеризовал подписанные документы с иронией.

Все равно, что ковбой с лошадью подписали соглашение о стратегическом партнерстве - примерно такая же ситуация отметил эксперт

По его словам, для США важны природные ресурсы, которыми обладает Армения, и ее географическое положение.

С точки зрения экономики для Америки это еще одна точка на карте, обладающая очень серьезными ресурсами, невзирая на небольшую площадь, и своим очень важным положением. Трамп пытается подмять под себя не только потоки энергетические, но и всякие логистические маршруты, которые можно использовать с целью обогащения американских корпораций и его лично. Но тут даже не столько речь идет об экономике, сколько о геополитике. И Америка хочет влезть в этот регион в своих грязных ботинках. Для экономики Армении это не даст практически ничего уверен Дудчак

Эксперт обратил внимание на наличие на территории полезных ископаемых, в том числе золота.

У Трампа стратегия такая: он пытается подмять под себя территории, под которыми есть различные ценные минералы. Мы это видели и с Украиной - там, правда, процесс немножко тормозится. И Армения - одна из них, в общем-то, тоже обладающая ценными редкоземельными металлами. И золотом в том числе отметил Александр Дудчак

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по мнению экономиста, ведет свою страну по пути Украины.

Армению встраивают совершенно в другую геополитическую схему, отличную от той, которую она жила на протяжении многих лет… Пашинян хочет завести Армению по пути, проложенному Украиной, как можно дальше подчеркнул Дудчак

При этом подписанное с США соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа к международному миру и процветанию"), по мнению Дудчака, не даст ничего самой Армении, но может повредить интересам России в регионе.

Это будет сделано, похоже, назло России. Мы видим, что создается новый транспортный коридор в обход России, через Каспий - и, кстати, через Казахстан тоже, - который Америка будет использовать, судя по всему, не только в гражданских целях. Это еще и принцип присутствия в регионе. Как пойдет дальше? Наверняка пойдет речь в скором будущем о том, что российские базы там не нужны, и там вполне могут разместиться французские и американские базы. В общем-то, сценарий достаточно очевиден отметил эксперт

Тем временем руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский заявил ИС "Вести", что подписанный в ходе визита госсекретаря Рубио в Армению рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов служит прежде всего обеспечению американских интересов.