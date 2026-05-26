Москва26 мая Вести.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и ряд других документов, сообщается на официальном сайте армянского дипломатического ведомства.

Церемония подписания документов прошла в рамках визита Рубио в Ереван 26 мая. Среди прочих документов, стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа к международному миру и процветанию").

"Маршрут Трампа" – транспортный коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Армению. В январе сообщалось, что Армения предоставит данный коридор в аренду США сроком на 49 лет.