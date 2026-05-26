Москва26 мая Вести.Подписанный в ходе краткого визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов служит, прежде всего, обеспечению американских интересов. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

По его словам, доступ к редкоземам - это то, что в первую очередь интересует США в Армении.

Это доступ к возможности добычи редкоземельных металлов, именно редких полезных ископаемых. То есть они сегодня подписывают по всему миру подобного рода соглашения, потому что в Соединенных Штатах действительно осознали критическую зависимость от китайского импорта для собственной промышленности, и сегодня Соединенные Штаты действительно стараются максимально по всему миру, где они имеют возможность, как минимум зарезервировать за собой эти источники ископаемых объяснил Ногинский

В рамках визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван 26 мая он и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и ряд других документов. Визит Рубио в Ереван длился меньше часа - документы были подписаны в аэропорту Звартноц.