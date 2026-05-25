Москва25 мая Вести.Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван является попыткой вмешательства в парламентские выборы, назначенные на 7 июня.

О визите Рубио 26 мая ранее сообщил МИД Армении. Комментируя эту информацию, Кочарян отметил, что в последние месяцы, по его мнению, уже наблюдались подобные попытки внешнего влияния на политические процессы в стране.

Конечно, попытка… Мы последние два месяца были свидетелями именно таких попыток, но мы не удивляемся сказал Кочарян журналистам

Экс-президент также предположил, что США заинтересованы в сохранении власти премьер-министра Никола Пашиняна. По словам Кочаряна, Вашингтон стремится усилить свое влияние в регионе, в том числе в контексте отношений с Россией и Ираном.

Он заявил, что не видит у США значительных экономических интересов в Армении, однако считает, что американская сторона заинтересована в изменении баланса сил на Южном Кавказе.