Москва10 мая Вести.Парламентские выборы в Армении будут сфальсифицированы таким образом, чтобы угодить западным партнерам. Такое мнение директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров высказал комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, действующие власти Армении не хотят допустить представителей оппозиционных партий в парламент.

Выборы будут помогать правительству Армении проводить та же западная компания, которая помогала проводить выборы [в] Молдавии. Ничего не говорит об этом. Какие выборы? Они хотят сделать, чтобы вообще оппозиции не было в парламенте… Поэтому в Армении выборов не будет. Будет фальсификация в угоду Западу сказал Багдасаров

Ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз применяет те же самые механизмы, которые он использовал в Молдавии, для вмешательства в парламентские выборы в Армении. В ведомстве подчеркнули, что отправка в Армению так называемой партнерской миссии, а также группы быстрого реагирования по борьбе с гибридными угрозами воспринимаются Москвой как попытка вмешательства во внутренние дела республики.