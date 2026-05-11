Заключительный этап: эксперт заявил об опасной тенденции на Южном Кавказе Багдасаров: Россию хотят потеснить с Южного Кавказа

Москва11 мая Вести.США и их союзники рассчитывают на то, чтобы вытеснить российское влияние на Южном Кавказе. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, сообщает ИС "Вести".

Мы сейчас присутствуем на заключительном этапе, когда делается все, чтобы Россию вытолкнуть с Южного Кавказа. И это будет означать очень серьезные последствия для безопасности России как на юге России, в том числе на Северном Кавказе, так и для Средней Азии сказал эксперт

По его словам, текущая обстановка подтверждается недавними заявлениями из РФ в адрес Армении.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения могла бы провести референдум по вопросу отношений с Россией и ЕС, Москва примет вариант мягкого развода.

Также в России ранее выразили недоумение по поводу того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не пытался "сбалансировать" своими заявлениями антироссийское выступление главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереване.

По мнению Багдасарова, на Южном Кавказе уже не первый год ведется кампания по нивелированию российского влияния.

В 2018 году [в Армении] путем различных манипуляций с участием различных спецслужб разных государств, в первую очередь Соединенных Штатов, Турции и Британии, был проведен к власти известный еще с советских времен диссидент, русофобский русофоб, который одновременно ненавидит армянский народ. Это результат недооценки ситуации как в Ереване, так и в Москве подчеркнул Багдасаров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует стремление Еревана к развитию добрых отношений по всем направлениям.