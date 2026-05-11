Москва11 мая Вести.США и страны-союзники заинтересованы в том, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа, установив полноформатный контроль над логистическим маршрутом – Срединным коридором. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, сообщает ИС "Вести".

Дело в том, что Соединенные Штаты и их союзники, в том числе при активном участии Турции, ставили перед собой вопрос вытолкнуть Россию с Южного Кавказа, потому что через Южный Кавказ проходит так называемый Срединный коридор. Это логистика, одна из крупнейших в мире, сопоставимая в чем-то даже с Ормузским проливом. Через него уже сейчас перебрасывается огромное количество углеводородов, стратегического сырья из Средней Азии сказал Багдасаров

Эксперт уверен, что на происходящее в регионе Россия должна была заранее проработать ответную стратегию.