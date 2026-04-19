Москва19 апр Вести.Власти Турции продвигают проект "Среднего коридора" в качестве альтернативы Ормузскому проливу, который сможет объединить Азию и Европу. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, который также известен как "Средний коридор", представляет собой логистическую артерию, объединяющую азиатские и европейские страны через Турцию и государства Центральной Азии и Южного Кавказа.

В Анкаре рассчитывают, что после запуска "Среднего коридора" страна превратится в новый транзитный хаб и станет "островом стабильности" на фоне операции США и Израиля в районе Ормузского пролива.

"Средний коридор" активно поддерживает и президент США Дональд Трамп – в его честь назван участок маршрута на территории Армении и Азербайджана. Запуск коридора предполагается после открытия погранперехода Алиджан/Маргара на границе Турции и Армении.

Мы не знаем, когда откроется граница, дата постоянно меняется. Но все думают, что это произойдет скоро сообщили изданию в погранслужбе Турции

Ранее турецкая газета Hürriyet назвала проект нефтепровода Басра-Джейхан стратегическим ответом на растущие угрозы в зоне Ормузского пролива. Трубопровод предполагает перекачку сырья с южноиракских месторождений в районе Басры через территорию Ирака к средиземноморскому порту Джейхан в Турции и рассматривается как замена маршрутам, пролегающим через геополитически уязвимый пролив.