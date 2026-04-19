Нефтепровод Басра-Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу Hürriyet: трубопровод из Ирака в Турцию заменит путь через Ормузский пролив

Москва19 апр Вести.Турецкая газета Hürriyet называет проект нефтепровода Басра-Джейхан стратегическим ответом на растущие угрозы в зоне Ормузского пролива. Трубопровод предполагает перекачку сырья с южноиракских месторождений в районе Басры через территорию Ирака к средиземноморскому порту Джейхан в Турции и рассматривается как замена маршрутам, пролегающим через геополитически уязвимый пролив.

Новый трубопровод может стать "золотой возможностью" как для Турции, так и для глобального энергорынка отмечает издание

Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол указывает в публикации, что нестабильная обстановка в районе Ормузского пролива заставляет участников рынка искать иные пути доставки нефти. По его мнению, иракско-турецкий проект способен одновременно гарантировать Багдаду стабильный экспортный канал, усилить позиции Анкары в качестве энергетического хаба и укрепить энергобезопасность европейских стран.

Вместе с тем, как подчеркивает эксперт, для воплощения замысла необходимы политическое согласование между Турцией и Ираком, а также международные инвестиции, прежде всего от европейских государств, заинтересованных в диверсификации поставок.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли пролив и намерены удерживать блокаду до тех пор, пока США полностью не снимут свои морские ограничения. Американские ВМС 13 апреля заблокировали весь судоходный трафик, идущий к иранским портам и обратно по обоим берегам пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Вашингтон утверждает, что суда, не имеющие отношения к Ирану, могут беспрепятственно проходить через пролив при условии, что они не оплачивали транзит Тегерану. Иранская сторона официально введение такого сбора не объявляла, однако заявляла о подобных планах.