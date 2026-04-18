Москва18 апр Вести.Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" полковник Эбрагим Зольфагари. Его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой​​​. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен сказано в заявлении

Зольфагари подчеркнул, что пролив находится под "управлением и сильным контролем вооруженных сил" ИРИ.

Военно-морские силы Соединенных Штатов 13 апреля приступили к полной блокаде Ормузского пролива. Тегеран назвал блокаду незаконной. Представитель военного командования "Хатам аль-Анбия" полковник Эбрагим Зольфагари предупредил, что безопасность портов в Персидском заливе будет гарантирована "либо всем, либо никому".

17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Позже агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранском Высшем совете национальной безопасности сообщило, что Тегеран может снова закрыть проход для любых судов через пролив в том случае, если США продолжат морскую блокаду Исламской Республики.