Тегеран объявил о переходе Ормузского пролива под постоянный контроль Ирана

В Иране сообщили об установке бессрочного контроля над Ормузским проливом

Москва29 мая Вести.Иран установил бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщил руководитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что на сегодняшний день регулирование судоходства в проливе полностью подчинено внутренним правилам и механизмам, разработанным Тегераном.

Азизи отметил, что данный режим контроля носит фундаментальный характер и введен на постоянной, а не на временной основе.

Кроме того, иранский парламентарий призвал Вашингтон избавиться от опасных иллюзий относительно того, что предпринимаемые Ираном шаги в Ормузском проливе являются краткосрочными или носят ограниченный характер.

Азизи заключил, что другим государствам ближневосточного региона также придется принять новые геополитические реалии и осуществлять свою навигацию исключительно в соответствии с регламентом, установленным иранскими властями.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов в комментарии ИС "Вести" заявил, что Иран продолжит удерживать контроль за проходом судов по Ормузскому проливу.