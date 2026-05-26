Угрозы США не сработали: Иран намерен удержать Ормузский пролив Эксперт рассказал, что будет, если США разочаруют Иран

Москва26 мая Вести.Иран продолжит удерживать контроль за проходом судов по Ормузскому проливу, заявил в комментарии ИС "Вести" эксперт Финансового университета при Правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По его мнению, тактика Тегерана будет зависеть от действий, которые начнут предпринимать США.

Все зависит от того, насколько американцы будут вести себя последовательно. Если Иран поймет, что на Америку рассчитывать не приходится, что Америка ненадежный игрок и что все слова с делом не сходятся, то, соответственно, Иран дальше будет держать Ормузский пролив в таком очень достаточно жестком узле, потому что Тегерану не остается другого выхода сказал эксперт

Накануне ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что за сутки было дано разрешение на проход 32 иностранным суднам.

В понедельник, 25 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе.