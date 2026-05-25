МИД: Лавров и Рубио в телефонной беседе обменялись оценками по Кубе и Ормузу

Москва25 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону ситуацию вокруг Кубы и Ирана, сообщает МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся в понедельник.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы говорится в сообщении

Кроме этого, в ходе беседы Лавров довел до Рубио данные об ответных ударах ВС РФ по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ.

Ранее в кубинском МИД назвали ложью заявления Рубио, что Куба является государством-спонсором терроризма. Согласно заявлению ведомства, ложь госсекретаря призвана спровоцировать военную агрессию Вашингтона против Гаваны.