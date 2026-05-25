Москва25 маяВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону ситуацию вокруг Кубы и Ирана, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся в понедельник.
Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубыговорится в сообщении
Кроме этого, в ходе беседы Лавров довел до Рубио данные об ответных ударах ВС РФ по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ.
Ранее в кубинском МИД назвали ложью заявления Рубио, что Куба является государством-спонсором терроризма. Согласно заявлению ведомства, ложь госсекретаря призвана спровоцировать военную агрессию Вашингтона против Гаваны.