Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ормузского пролива

Москва8 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, сообщили в МИД РФ.

Министры указали на недопустимость возвращения к эскалации, а также необходимость продолжить дипломатические контакты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Особо акцентировалась задача восстановления режима свободы судоходства в том виде, как он существовал до конца февраля говорится в заявлении на сайте МИД

Кроме того, стороны отметили целесообразность возвращения к усилиям, направленным на всеобъемлющую нормализацию отношений между Ираном и арабскими странами на длительную перспективу.

Лавров со своей стороны подтвердил готовность России содействовать прогрессу с учетом интересов всех сторон конфликта.

В конце февраля США и Израиль развязали войну против Ирана. Это привело к тому, что Исламская Республика ввела ограничение на проход через Ормузский пролив.