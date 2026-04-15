РФ готова помогать диалогу по долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке МИД РФ: Москва и Эр-Рияд готовы содействовать диалогу о мире на Ближнем Востоке

Москва15 апр Вести.Россия и Саудовская Аравия готовы помочь в организации диалога для установления долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Переговоры затронули обстановку в Ормузском проливе и противостояние США, Израиля и Ирана. Оба министра высказались за широкий диалог, который позволил бы обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке в интересах всех стран региона.

Россия и Саудовская Аравия готовы внести вклад в организацию такого диалога говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства

Ранее, 1 апреля, замглавы МИД России Георгий Борисенко провел переговоры с саудовским коллегой Валидом бен Абдель Каримом аль-Хурейджи. Центральной темой стала ситуация в Персидском заливе. По итогам разговора российский МИД призвал остановить агрессию США и Израиля против Ирана, указав, что от конфликта страдают не причастные к нему страны региона.