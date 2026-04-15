Россия и Саудовская Аравия готовы помочь в организации диалога для установления долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
Переговоры затронули обстановку в Ормузском проливе и противостояние США, Израиля и Ирана. Оба министра высказались за широкий диалог, который позволил бы обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке в интересах всех стран региона.
Россия и Саудовская Аравия готовы внести вклад в организацию такого диалогаговорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства
Ранее, 1 апреля, замглавы МИД России Георгий Борисенко провел переговоры с саудовским коллегой Валидом бен Абдель Каримом аль-Хурейджи. Центральной темой стала ситуация в Персидском заливе. По итогам разговора российский МИД призвал остановить агрессию США и Израиля против Ирана, указав, что от конфликта страдают не причастные к нему страны региона.