МИД РФ: Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

Лавров и Аракчи обсудили вопросы прохода российских судов через Ормуз МИД РФ: Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

Москва1 мая Вести.Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили пропуск российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщает МИД РФ.

Лавров и Аракчи в ходе беседы обсудили прекращение боев на Ближнем Востоке, а также, в частности, вопрос свободы судоходства.

Отдельное внимание было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив отмечается в сообщении

По данным МИД РФ, в беседе было подчеркнуто, что российская сторона поддерживает посреднические усилия по урегулированию ситуации вокруг Ирана, Москва готова всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва готова оказывать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.