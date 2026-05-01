Москва1 маяВести.Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили пропуск российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщает МИД РФ.
Лавров и Аракчи в ходе беседы обсудили прекращение боев на Ближнем Востоке, а также, в частности, вопрос свободы судоходства.
Отдельное внимание было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский проливотмечается в сообщении
По данным МИД РФ, в беседе было подчеркнуто, что российская сторона поддерживает посреднические усилия по урегулированию ситуации вокруг Ирана, Москва готова всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва готова оказывать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.