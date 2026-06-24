Лавров: Россия готова содействовать урегулированию между Ираном и США

Лавров заявил о готовности России помочь диалогу между Ираном и США Лавров: Россия готова содействовать урегулированию между Ираном и США

Москва24 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию отношений между Ираном и США, если такая помощь будет востребована сторонами.

Мы готовы оказывать содействие выработке комплексного долгосрочного соглашения между этими двумя странами сказал Лавров на международном форуме "Примаковские чтения"

Он подчеркнул, что Москва может предоставить свои посреднические услуги в случае заинтересованности участников диалога. Министр также выразил надежду на скорейшее восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив.

По словам Лаврова, нормализация ситуации в этом стратегически важном районе будет способствовать укреплению энергетической и продовольственной безопасности государств глобального Юга и окажет положительное влияние на международную торговлю и поставки сырья.