Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании иранского кризиса Лавров указал на готовность РФ помочь в урегулировании иранского кризиса

Москва17 июн Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил готовность Москвы к оказанию содействия усилиям по урегулированию иранского кризиса с опорой на уникальный опыт и компетенции. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Согласно публикации, Лавров провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого тот проинформировал коллегу о подготовке к подписанию соглашения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Лавров выразил поддержку достигнутым пониманиям по деэскалации напряженности в регионе, которые были достигнуты благодаря посредничеству Пакистана и Катара. В сообщении подчеркивается важность соблюдения этих договоренностей всеми сторонами, вовлеченными в вооруженное противостояние, включая Израиль.

Отмечена неизменная готовность России к оказанию содействия усилиям по урегулированию иранского кризиса с опорой на имеющиеся у нее уникальный опыт и компетенции рассказали в МИД РФ

Ранее сообщалось, что Совбез ООН утвердит финальное соглашение между США и Ираном.