Лавров в беседе с Аракчи: РФ готова содействовать решению кризиса вокруг Ирана

Москва14 апр Вести.Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи 13 апреля подтвердил готовность Москвы оказывать содействие урегулированию кризиса вокруг Исламской Республики.

Об этом сообщили на Смоленской площади.

Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ

В ведомстве отметили, что российский министр напомнил иранской стороне об инициативе Москвы по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе при участии "всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран, способных оказать позитивное влияние на ход переговоров".

Внешнеполитическое ведомство РФ указало, что Кремль приветствует "сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий", который США и Иран продемонстрировали на переговорах 11 апреля в Исламабаде.

Российский министр также выразил Аракчи "искренние соболезнования в связи с жестоким убийством в результате авианалета" бывшего главы внешнеполитического ведомства Ирана, руководителя Стратегического совета по внешней политике Исламской Республики Камаля Харрази.

Ранее сообщалось, что главы МИД РФ и Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого министры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних консультаций.