Москва12 апрВести.Вашингтон и Тегеран завершили третий раунд переговоров в Исламабаде. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Уточняется, что после завершения нового раунда стороны в присутствии групп экспертов продолжили обмениваться письменными сообщениями.
Кроме того, агентство Tasnim сообщает, что между иранской и американской делегациями все еще сохраняются серьезные разногласия.
Переговоры между сторонами проводились при участии пакистанских посредников.
При этом, как сообщает IRIB, Тегеран считает, что Вашингтон выдвигает "чрезмерные" требования на переговорах в Исламабаде.