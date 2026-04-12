IRIB: США и Иран завершили третий раунд переговоров в Исламабаде

Москва12 апр Вести.Вашингтон и Тегеран завершили третий раунд переговоров в Исламабаде. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Уточняется, что после завершения нового раунда стороны в присутствии групп экспертов продолжили обмениваться письменными сообщениями.

Кроме того, агентство Tasnim сообщает, что между иранской и американской делегациями все еще сохраняются серьезные разногласия​​​.

Переговоры между сторонами проводились при участии пакистанских посредников.

При этом, как сообщает IRIB, Тегеран считает, что Вашингтон выдвигает "чрезмерные" требования на переговорах в Исламабаде.