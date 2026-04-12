МИД Ирана: Вашингтон и Тегеран не смогли достичь взаимопонимания по 2-3 вопросам

Москва12 апр Вести.Делегации Ирана и США на переговорах в Пакистане достигли понимания по ряду вопросов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Однако, как отмечается, по нескольким важным темам мнения сторон разошлись.

Мы достигли взаимопонимания по ряду вопросов, но по 2-3 важным вопросам были разногласия, и в конечном итоге переговоры не привели к соглашению приводит заявление Багаи агентство Tasnim

По его словам, переговоры в общей сложности продлились 24-25 часов. При этом он отметил, что беседа проходила "в атмосфере подозрения и недоверия". Багаи подчеркнул, что иранская сторона с самого начала "не ожидала достичь соглашения в результате одной встречи".

Переговоры Ирана и США прошли в столице Пакистана Исламабаде. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, Штаты сделали Ирану "окончательное и наилучшее" предложение, но Тегеран отверг условия, выдвинутые американской стороной.

По его оценке, отсутствие соглашения является куда более плохой новостью для Ирана, нежели для США.