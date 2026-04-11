Делегация Ирана сообщила Пакистану о "красных линиях" в диалоге с США

Москва11 апр Вести.Иранская делегация, прибывшая на переговоры с США в Исламабад, сообщила Пакистану, что будет считать "красными линиями" в ходе диалога. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на официальных лиц Исламской Республики.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил в эфире IRIB, что Тегеран передал пакистанской стороне требования к США на переговорах из десяти пунктов.

Член Меджлиса (парламента) Исламской Республики Малек Шариати, в свою очередь, пояснил IRIB их значение.

Предложения Ирана - это минимум… С этого момента переговоры только начинаются сказал Шариати

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде официально стартовали. По информации агентства Tasnim, они должны занять один день.