Иран передал Пакистану все требования к США

Москва11 апр Вести.Иран передал Пакистану все требования к Соединенным Штатам, основанные на составленном Тегераном мирном плане из 10 пунктов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи.

По словам дипломата, разговор спикера иранского парламента Мохаммада-Багер Галибафа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с пакистанской стороной длился около 2,5 часа.

Замечания, точки зрения и требования Ирана на основе того же предложенного 10-пунктного пакета были переданы пакистанской стороне сказал Багаи в эфире иранского государственного телевидения

Он добавил, что прекращение огня в Ливане является для Ирана основополагающим требованием пакета красных линий.

Ранее стало известно, что переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде официально начались. По данным иранских СМИ, они продлятся один день.

28 февраля на Ближнем Востоке началась война – США и Израиль внезапно напали на Иран.