Москва1 маяВести.Иран передал США ответ на поправки Штатов к соглашению о прекращении войны через пакистанских посредников, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.
Иран в четверг передал Штатам через пакистанских посредников ответ на последние американские поправки к соглашению о прекращении огнянаписал он в соцсети X
Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп должен в пятницу завершить войну с Ираном или убедить Конгресс в необходимости ее продления, но, скорее всего, этот срок истечет, не изменив ход конфликта.
С начала войны 28 февраля демократы неоднократно пытались принять резолюции, чтобы заставить Трампа вывести американские войска или получить разрешение Конгресса. Но республиканцы, обладающие незначительным большинством в сенате и палате представителей, почти единогласно отклоняли эти резолюции. В четверг они заблокировали шестую подобную попытку.
В соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года президент может вести военные действия только в течение 60 дней, после чего прекращает их, обращаясь в Конгресс за разрешением или запрашивая 30-дневное продление.