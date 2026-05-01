Иран через Пакистан передал США новый вариант предложения по переговорам Иран передал США новый вариант предложения по переговорам

Москва1 мая Вести.Иран передал США ответ на поправки Штатов к соглашению о прекращении войны через пакистанских посредников, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.

Иран в четверг передал Штатам через пакистанских посредников ответ на последние американские поправки к соглашению о прекращении огня написал он в соцсети X

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп должен в пятницу завершить войну с Ираном или убедить Конгресс в необходимости ее продления, но, скорее всего, этот срок истечет, не изменив ход конфликта.

С начала войны 28 февраля демократы неоднократно пытались принять резолюции, чтобы заставить Трампа вывести американские войска или получить разрешение Конгресса. Но республиканцы, обладающие незначительным большинством в сенате и палате представителей, почти единогласно отклоняли эти резолюции. В четверг они заблокировали шестую подобную попытку.

В соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года президент может вести военные действия только в течение 60 дней, после чего прекращает их, обращаясь в Конгресс за разрешением или запрашивая 30-дневное продление.