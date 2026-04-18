Ирану поступили новые предложения от США по урегулированию конфликта Совбез Ирана: Тегеран изучает новые предложения США по урегулированию конфликта

Москва18 апр Вести.Иран изучает новые предложения от США по урегулированию конфликта, которые получены от командующего армией Пакистана Асима Мунира в ходе его недавнего визита в Тегеран. Об этом сказано в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

Текст заявления приводит иранское агентство Tasnim.

В течение нескольких последних дней во время пребывания командующего пакистанской армией в Тегеране в качестве посредника были представлены новые предложения США, которые Иран изучает говорится в заявлении ВСНБ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается в "правильном направлении", американская сторона получила "хорошие новости", однако подробностей он раскрывать не стал.

В Тегеране опровергали слова американского лидера. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Трампа в распространении ложных сведений.