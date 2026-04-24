Москва24 апрВести.Иран рассматривает новые предложения по переговорам с США. Их передал командующий вооруженными силами Пакистана Асим Мунир. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Тему переговорного процесса он поднял во время мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. В столице сейчас проводится очередная встреча заместителей глав МИД государств-участников по региональной безопасности и международной деятельности.
Были выдвинуты новые предложения, которые мы сейчас изучаем и обмениваемся сообщениямипояснил Джалали
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается спешить заключать сделку с Ираном. Глава Белого дома призвал не торопить его в этом вопросе, напомнив как долго американцы добивались своих целей в Ираке и Вьетнаме.