Иран подтвердил получение от Пакистана новых предложений по переговорам с США

Москва24 апр Вести.Иран рассматривает новые предложения по переговорам с США. Их передал командующий вооруженными силами Пакистана Асим Мунир. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Тему переговорного процесса он поднял во время мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. В столице сейчас проводится очередная встреча заместителей глав МИД государств-участников по региональной безопасности и международной деятельности.

Были выдвинуты новые предложения, которые мы сейчас изучаем и обмениваемся сообщениями пояснил Джалали

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается спешить заключать сделку с Ираном. Глава Белого дома призвал не торопить его в этом вопросе, напомнив как долго американцы добивались своих целей в Ираке и Вьетнаме.