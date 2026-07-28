Посол Джалали: ответ Ирана о возобновлении переговоров с США был исчерпывающим

Достаточно высказывались: посол напомнил позицию Ирана о переговорах с США Посол Джалали: ответ Ирана о возобновлении переговоров с США был исчерпывающим

Москва28 июл Вести.Руководство Ирана уже неоднократно высказывалось по вопросу о возможном возобновления переговоров с США.

Об этом заявил в интервью ТАСС иранский посол в Москве Казем Джалали.

Руководство Ирана достаточно высказывалось по этому поводу. Власти страны определяют официальную позицию [по переговорам с США], необходимо прислушаться к ним. Это президент [Масуд Пезешкиан], глава переговорной команды [спикер парламента] Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи сказал посол

27 июля МИД Ирана сообщил, что Тегеран не запрашивал возобновление переговоров с Вашингтоном. Сейчас консультации между странами не ведутся, обмен сообщениями проводится через посредников – Катар и Пакистан.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что на переговорах между представителями США и Ирана – "очень дружественная обстановка".