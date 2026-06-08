Джалали: США не заинтересованы в подключении России к переговорам по Ирану

Джалали: США помешали подключить Россию к переговорам по Ирану Джалали: США не заинтересованы в подключении России к переговорам по Ирану

Москва8 июн Вести.Иран выразил готовность подключить Россию к переговорам по урегулированию ближневосточного конфликта, однако США выступили против, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью газете "Известия".

Президент США Дональд Трамп повел себя эгоистично и не захотел привлекать к переговорам других участников, отметил Джалали.

На самом деле, у нас была готовность пригласить российских коллег для решения этого вопроса. Но [президент США] Дональд Трамп и американцы не были заинтересованы в этом приводят "Известия" слова Джалали

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана. По словам Путина, народ Ирана доказал, что его голос необходимо учитывать при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.