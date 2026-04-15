Москва15 апрВести.Россия ранее выражала готовность принять на своей территории обогащенный уран из Ирана, однако США выступили против такого варианта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.
Песков напомнил, что эта инициатива не нова. Президент России Владимир Путин еще довольно давно предлагал, чтобы обогащенный иранский уран размещался в РФ, по его словам, такое решение могло бы стать очень удачным выходом из ситуации.
Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение. И теперь оно не находится на столе переговоров. Хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативесказал пресс-секретарь президента
Песков уточнил, что Иран соглашался на подобный вариант, но у США есть собственные требования и интересы. По словам представителя Кремля, сейчас ключевая задача - совместить интересы и условия всех вовлеченных сторон и таким образом выйти на соглашение, на ту "сделку", о которой, как он отметил, говорят в Вашингтоне.
Телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал в среду, что Иран на переговорах с США выразил готовность снизить степень обогащения имеющихся запасов урана, переработав высокообогащенный уран в низкообогащенный.