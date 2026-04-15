Песков: Россия готова принять уран из Ирана, но США против

Москва15 апр Вести.Россия ранее выражала готовность принять на своей территории обогащенный уран из Ирана, однако США выступили против такого варианта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

Песков напомнил, что эта инициатива не нова. Президент России Владимир Путин еще довольно давно предлагал, чтобы обогащенный иранский уран размещался в РФ, по его словам, такое решение могло бы стать очень удачным выходом из ситуации.

Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение. И теперь оно не находится на столе переговоров. Хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе сказал пресс-секретарь президента

Песков уточнил, что Иран соглашался на подобный вариант, но у США есть собственные требования и интересы. По словам представителя Кремля, сейчас ключевая задача - совместить интересы и условия всех вовлеченных сторон и таким образом выйти на соглашение, на ту "сделку", о которой, как он отметил, говорят в Вашингтоне.

Телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал в среду, что Иран на переговорах с США выразил готовность снизить степень обогащения имеющихся запасов урана, переработав высокообогащенный уран в низкообогащенный.