Рябков: предложение РФ по иранскому урану остается на столе

Москва27 мая Вести.Предложение России о вывозе высокообогащенного урана из Ирана по-прежнему остается в силе. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Его слова передает ТАСС.

Я подчеркиваю, что наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию в последовательности шагов, приемлемых для сторон, для того, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива для иранских реакторов, это предложение остается "на столе" в полной мере, и мы его не отзываем сказал он

Рябков также отметил, что Москва исходит из того, что в случае достижения договоренности между США и Ираном, которая сейчас обсуждается, схема дальнейших действий в отношении высокообогащенного урана в Иране станет предметом последующей проработки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана следует передать Соединенным Штатам для последующего уничтожения либо ликвидировать в другом приемлемом месте при координации с Тегераном.