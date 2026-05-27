Москва27 маяВести.Предложение России о вывозе высокообогащенного урана из Ирана по-прежнему остается в силе. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Его слова передает ТАСС.
Я подчеркиваю, что наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию в последовательности шагов, приемлемых для сторон, для того, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива для иранских реакторов, это предложение остается "на столе" в полной мере, и мы его не отзываемсказал он
Рябков также отметил, что Москва исходит из того, что в случае достижения договоренности между США и Ираном, которая сейчас обсуждается, схема дальнейших действий в отношении высокообогащенного урана в Иране станет предметом последующей проработки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана следует передать Соединенным Штатам для последующего уничтожения либо ликвидировать в другом приемлемом месте при координации с Тегераном.