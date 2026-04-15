Москва15 апрВести.Сейчас в Москве не обсуждают инициативу по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию, однако президент РФ Владимир Путин готов вернуться к данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.
Сейчас (инициатива. – Прим. ред.) не обсуждается, но президент Путин готов вернуться к этой инициативесказал официальный представитель Кремля
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия готова помочь Ирану с вывозом обогащенного урана.