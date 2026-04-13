Москва13 апр Вести.Предложение российской стороны принять обогащенный уран из Ирана остается в силе, однако пока не было востребовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это предложение было озвучено президентом [России Владимиром] Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано сказал представитель Кремля

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия готова оказать Ирану содействие в решении вопроса с вывозом обогащенного урана. Он добавил, что также возможен трехсторонний формат взаимодействия с участием другой заинтересованной страны. Однако в условиях военных действий подобные решения не принимаются, уточнил глава госкорпорации.