Лихачев: РФ не получила ответа на предложение вывезти уран с территории Ирана

Москва29 мая Вести.Россия продолжает ожидать ответ на предложение вывезти обогащенный уран с территории Ирана, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

В интервью газете "Известия", он также обратил внимание на военные действия, которые продолжаются, несмотря на заявления сторон о прекращении огня. Это, в свою очередь, создает угрозу для сотрудников АЭС "Бушер", продолжил собеседник газеты

В этих условиях мы не можем рисковать людьми отметил Лихачев. Со своей стороны, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кани заявил, что приоритетом является завершение конфликта с Соединенными Штатами, а другие вопросы, включая вывоз урана, не обсуждаются.

Проблема вывоза обогащенного урана из Ирана остается одной из ключевых переговоров между Тегераном и Вашингтоном с участием посредников. Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин напомнил, что предложения Москвы по этому теме сохраняют актуальность.

25 мая президент США Дональд Трамп призвал Исламскую Республику передать Соединенным Штатам обогащенный уран для его последующего уничтожения на территории страны либо в другом приемлемом для обеих сторон месте.

Комментируя ситуацию, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран "близки к заключению" мирной сделки и в настоящее время стороны обсуждают несколько формулировок в проекте соглашения, связанных с запасами высокообогащенного урана и особенностями процесса обогащения.