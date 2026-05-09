Путин: предложение РФ по вывозу из Ирана обогащенного урана остается на столе

Москва9 мая Вести.Озвученное Москвой предложение по вывозу иранского обогащенного урана остается на столе. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал хорошим предложение российской стороны.

Наши предложения лежат на столе... Если все с этим согласятся, Иран может быть уверен полностью, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома сказал Путин

Российский лидер рассказал, что Иран, Соединенные Штаты и Израиль изначально согласились на вывоз иранского обогащенного урана на территорию России. Однако позже, отметил Путин, Вашингтон ужесточил свою позицию и потребовал вывоза урана только на американскую территорию.

После этого Иран ужесточил свою позицию. И мне было сказано: "Теперь мы не готовы увозить этот обогащенный уран никуда" добавил Путин

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение Москвы принять обогащенный уран из Ирана остается в силе.