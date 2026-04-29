Джабаров: РФ никогда не откажет Ирану принять на хранение обогащенный уран

Джабаров заявил, что РФ не откажет Ирану принять на хранение обогащенный уран Джабаров: РФ никогда не откажет Ирану принять на хранение обогащенный уран

Москва29 апр Вести.Предложение Москвы принять обогащенный уран из Ирана в силе, заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что Россия никогда не откажет в этом Ирану.

Я думаю, что мы никогда не откажемся от этого, потому что страной единственной, которой могут доверять иранцы, является, конечно, Россия. Если встанет вопрос о принятии на хранение этого запаса обогащенного урана, я не думаю, что мы откажемся от своего первоначального предложения сказал Джабаров

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке ранее заявил, что Москва решительно осуждает действия США и Израиля в отношении Ирана, назвав их "неспровоцированной агрессией".