Москва23 июн Вести.Российские предложения по ядерной тематике в ситуации с Ираном остаются в силе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Москва приветствует заключение американо-иранского меморандума и надеется, что начавшиеся переговоры будут результативными, сказал он на полях международного форума "Примаковские чтения". Однако, добавил Ушаков, до достижения устойчивого мира предстоит еще пройти неблизкий путь.

Во всяком случае, хочу сказать, что соответствующие российские предложения по одной из основных, то есть ядерной тематике, остаются в силе добавил помощник президента

Проблема вывоза обогащенного урана из Ирана остается одной из ключевых тем переговоров между Тегераном и Вашингтоном с участием посредников. Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин напомнил, что предложения Москвы по этой теме сохраняют актуальность. Как подчеркнул глава российского государства, если все стороны будут согласным с данным предложением, Исламская Республика может быть уверена полностью, что "вывезла эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома".