Опубликован официальный текст меморандума США и Ирана: в нем 14 пунктов Телеканал CNN обнародовал все 14 пунктов официального меморандума США и Ирана

Москва18 июн Вести.США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ из 14 пунктов предоставил телеканалу CNN высокопоставленный представитель американской администрации.

Как отмечается, соглашение получило название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".

Первый пункт документа предусматривает немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и закрепляет взаимный отказ сторон от развязывания войн, военных операций и угрозы силой в отношении друг друга, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета Ливана.

Второй пункт обязывает стороны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Третий пункт устанавливает, что финальная сделка должна быть согласована максимум за 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию.

Четвертый пункт предусматривает, что сразу после подписания меморандума США начнут снимать морскую блокаду и любые помехи в отношении Ирана и полностью завершат это за 30 дней. В течение этого срока движение судов будет восстанавливаться Ираном пропорционально довоенным показателям. Войска из районов вблизи Исламской Республики Вашингтон выведет в течение 30 дней после заключения окончательной сделки.

Пятый пункт предполагает, что после подписания меморандума Иран приложит максимум усилий для безопасного прохода коммерческих судов без взимания платы – но только на 60 дней – из Персидского залива в Оманский залив и обратно. Движение судов начнется немедленно, а с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий разминирование Иран проведет в течение 30 дней. Вопросы будущего управления Ормузским проливом и морских услуг в нем власти Ирана обсудят с Оманом и другими государствами Персидского залива в соответствии с нормами международного права.

Шестой пункт закрепляет обязательство США вместе с региональными партнерами разработать согласованный план восстановления и экономического развития Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов. Все необходимые лицензии и разрешения для соответствующих финансовых операций Вашингтон обязуется предоставить.

Седьмой пункт обязывает США прекратить действие всех видов санкций против Ирана – резолюции Совбеза ООН, резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и все односторонние американские ограничения, как первичные, так и вторичные, по согласованному графику в рамках финального соглашения.

Восьмой пункт фиксирует, что Иран вновь подтверждает отказ от разработки и приобретения ядерного оружия. Судьбу накопленного обогащенного материала стороны решат по взаимно согласованному механизму в соответствии с графиком из седьмого пункта, при этом минимальным методом станет разубоживание на месте под надзором МАГАТЭ. Вопросы обогащения и иные аспекты ядерных потребностей Ирана стороны обсудят отдельно на основе согласованной в финальной сделке рамочной договоренности.

Девятый пункт накладывает обязанность на стороны сохранять статус-кво до заключения финальной сделки: Иран сохраняет ядерную программу в текущем состоянии, а США не вводят новые санкции и не размещают в регионе дополнительные силы.

Десятый пункт говорит о том, что сразу после подписания меморандума и вплоть до отмены санкций Минфин США будет выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и деривативов, а также все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку.

Одиннадцатый пункт обязывает США сделать полностью доступными для использования замороженные или ограниченные средства и активы Ирана после реализации меморандума. Такие средства должны стать пригодны для выплат любому конечному получателю, определенному Центральным банком Ирана.

Двенадцатый пункт устанавливает создание исполнительного механизма для контроля за успешной реализацией меморандума и дальнейшим соблюдением окончательной сделки.

Тринадцатый пункт оговаривает, что после подписания меморандума и при условии начала реализации пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 стороны приступят к переговорам по финальному соглашению исключительно по остальным положениям.

Четырнадцатый пункт предусматривает, что окончательное соглашение будет закреплено обязательной резолюцией Совбеза ООН.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и Соединенные Штаты утвердили меморандум о взаимопонимании, обе стороны подписали его.

В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид написал, что президент США Дональд Трамп лично подписал копию соглашения во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце​​​. Фотография подписанного соглашения была направлена иранцам и странам-посредникам.